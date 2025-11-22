- Дата публікації
- Категорія
- Гроші
Курс валют на вихідні, 22-23 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 21 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 листопада, і неділю, 23 листопада. В останній день тижня долар зріс на 6 коп. Євро - втратило 12 коп. Злотий - зменшився на 7 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,15 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,51 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (-7 коп.)
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 листопада. Після вихідних іноземна валюта значно додасть у вартості.