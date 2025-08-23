ТСН у соціальних мережах

Курс валют на вихідні, 23-24 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні, 23-24 серпня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 серпня, і неділю, 24 серпня. В останній день тижня долар втратив аж 16 коп, євро - 18 коп, а злотий - 5 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,21

Курс євро

  • 1 євро — 47,98

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,28

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 25 серпня. Після вихідних гривня значно посилиться щодо євро і злотого.

