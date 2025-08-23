- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 23-24 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 серпня, і неділю, 24 серпня. В останній день тижня долар втратив аж 16 коп, євро - 18 коп, а злотий - 5 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,21
Курс євро
1 євро — 47,98
Курс злотого
1 польський злотий — 11,28
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 25 серпня. Після вихідних гривня значно посилиться щодо євро і злотого.