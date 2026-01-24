- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 24-25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 23 січня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 січня, і неділю, 25 січня. В останній день тижня долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 14 коп. Натомість польський злотий додав 2 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,16 грн
Курс євро
1 євро — 50,52 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 26 січня. Долар втратив 3 коп. Втім, щодо євро і злотого гривня послабилася.