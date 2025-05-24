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Курс валют на вихідні, 24-25 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня послабилася щодо американського долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 травня, і неділю, 25 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,49 грн
Курс євро
1 євро — 46,92 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 26 травня. Після вихідних гривня незначно послабилася щодо долара та євро.