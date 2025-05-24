ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 24-25 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними гривня послабилася щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 24-25 травня. / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 травня, і неділю, 25 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,49 грн

Курс євро

  • 1 євро — 46,92 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,05 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 26 травня. Після вихідних гривня незначно послабилася щодо долара та євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie