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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 26-27 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

На вихідні використовують курси попереднього банківського дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на вихідні 26-27 квітня. / © Національний банк України

Національний банк України встановив курс валют на вихідні: суботу, 26 квітня, і неділю, 27 квітня. Перед вихідними долар додав 1 коп., злотий - 2 коп. Тим часом євро здешевшало на 13 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,68 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,41 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,09 (+2 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 28 квітня.

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