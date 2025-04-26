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Курс валют на вихідні, 26-27 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
На вихідні використовують курси попереднього банківського дня.
Національний банк України встановив курс валют на вихідні: суботу, 26 квітня, і неділю, 27 квітня. Перед вихідними долар додав 1 коп., злотий - 2 коп. Тим часом євро здешевшало на 13 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,41 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (+2 коп.)
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 28 квітня.