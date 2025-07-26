Курс валют на вихідні, 26-27 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 26-27 липня. / © Associated Press

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 26 липня, і неділю, 27 липня. В останній день тижня долар додав 1 коп, євро злетіло ще на 12 коп, а злотий зріс на 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,77

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Курс євро

1 євро — 49,10

Курс злотого

1 польський злотий — 11,53

Нагадаємо, у Нацбанку повідомили, що буде з цінами на бензин до кінця року. Адже наприкінці минулого місяця в Україні зросли роздрібна вартість бензину і дизелю. Стрибок цін був викликаний двома факторами, які вичерпані.

Дата публікації 21:48, 04.07.25 Кількість переглядів 6 Це ж божевілля! Євро вже 50! Що буде далі з валютою та гривнею?