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Курс валют на вихідні, 26-27 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 26 липня, і неділю, 27 липня. В останній день тижня долар додав 1 коп, євро злетіло ще на 12 коп, а злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,77
Курс євро
1 євро — 49,10
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53
Нагадаємо, у Нацбанку повідомили, що буде з цінами на бензин до кінця року. Адже наприкінці минулого місяця в Україні зросли роздрібна вартість бензину і дизелю. Стрибок цін був викликаний двома факторами, які вичерпані.