Курс валют на вихідні, 27-28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 26 грудня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 грудня, і неділю, 28 грудня. В останній день тижня долар втратив аж 22 коп., євро - 26 коп., а польський злотий зменшився на 10 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 41,93 (-22 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,42 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 29 грудня. Після вихідних валюта значно додасть у вартості.