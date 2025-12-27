Курс валют на вихідні, 27-28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 27-28 грудня. / © УНІАН

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 грудня, і неділю, 28 грудня. В останній день тижня долар втратив аж 22 коп., євро - 26 коп., а польський злотий зменшився на 10 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 41,93 (-22 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,42 (-26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 29 грудня. Після вихідних валюта значно додасть у вартості.