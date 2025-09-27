Курс валют на вихідні, 27-28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив курс валют на вихідні - 27-28 вересня. / © УНІАН

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 вересня, і неділю, 28 вересня. В останній день тижня долар додав 8 коп. Євро збільшився на 6 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,49 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 29 вересня. Після вихідних іноземна валюта сильно втратить у ціні. Зокрема, євро - 31 копійку.

Реклама