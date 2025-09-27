- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 27-28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 вересня, і неділю, 28 вересня. В останній день тижня долар додав 8 коп. Євро збільшився на 6 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,71 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 29 вересня. Після вихідних іноземна валюта сильно втратить у ціні. Зокрема, євро - 31 копійку.