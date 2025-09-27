ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 27-28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Національний банк встановив курс валют на вихідні - 27-28 вересня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 вересня, і неділю, 28 вересня. В останній день тижня долар додав 8 коп. Євро збільшився на 6 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,49 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 29 вересня. Після вихідних іноземна валюта сильно втратить у ціні. Зокрема, євро - 31 копійку.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie