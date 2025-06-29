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Курс валют на вихідні, 28-29 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 червня, і неділю, 29 червня. В останній день тижня долар втратив 8 коп. Тим часом євро злетіло на 31 коп, злотий - 8 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,58
Курс євро
1 євро — 48,63
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 червня. Після вихідних гривня значно послабиться щодо іноземної валюти.