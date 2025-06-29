Курс валют на вихідні, 28-29 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 28-29 червня. / © Freepik

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 червня, і неділю, 29 червня. В останній день тижня долар втратив 8 коп. Тим часом євро злетіло на 31 коп, злотий - 8 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

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Курс долара

1 долар США — 41,58

Курс євро

1 євро — 48,63

Курс злотого

1 польський злотий — 11,45

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 червня. Після вихідних гривня значно послабиться щодо іноземної валюти.

Дата публікації 23:45, 23.05.25 Кількість переглядів 4063 Не поспішайте міняти долари! У Нацбанку попереджають українців!