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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 28-29 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на вихідні - 28-29 червня. / © Freepik

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 червня, і неділю, 29 червня. В останній день тижня долар втратив 8 коп. Тим часом євро злетіло на 31 коп, злотий - 8 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,58

Курс євро

  • 1 євро — 48,63

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,45

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 червня. Після вихідних гривня значно послабиться щодо іноземної валюти.

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