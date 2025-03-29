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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 29-30 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними українська гривня зміцнилася.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

Курс валют на вихідні - 29-30 березня. / © pixabay.com

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 березня, і неділю, 30 березня. Перед вихідними уся валюта здешевшала на 8 копійок.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,48 (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,74 (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 31 березня.

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