- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 29-30 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними українська гривня зміцнилася.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 березня, і неділю, 30 березня. Перед вихідними уся валюта здешевшала на 8 копійок.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 31 березня.