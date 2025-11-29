ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 29-30 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 28 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 29-30 листопада. / © Державна фіскальна служба України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 листопада, і неділю, 30 листопада. В останній день тижня долар зменшився на 10 коп. Євро - втратило 7 коп. Злотий - опустився на 2 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,19

Курс євро

  • 1 євро — 48,87

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,54

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 грудня. Після вихідних долар та євро зростуть у вартості. Гривня знову послабиться щодо валюти.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie