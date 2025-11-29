- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 29-30 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 28 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 листопада, і неділю, 30 листопада. В останній день тижня долар зменшився на 10 коп. Євро - втратило 7 коп. Злотий - опустився на 2 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,19
Курс євро
1 євро — 48,87
Курс злотого
1 польський злотий — 11,54
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 грудня. Після вихідних долар та євро зростуть у вартості. Гривня знову послабиться щодо валюти.