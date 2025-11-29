Курс валют на вихідні, 29-30 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 29-30 листопада. / © Державна фіскальна служба України

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 листопада, і неділю, 30 листопада. В останній день тижня долар зменшився на 10 коп. Євро - втратило 7 коп. Злотий - опустився на 2 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 42,19

Курс євро

1 євро — 48,87

Курс злотого

1 польський злотий — 11,54

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 грудня. Після вихідних долар та євро зростуть у вартості. Гривня знову послабиться щодо валюти.

Реклама