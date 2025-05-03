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Курс валют на вихідні, 3-4 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар далі зростає у ціні.
Національний банк України встановив курс валют на вихідні: суботу, 3 травня, і неділю, 4 травняя. Перед вихідними долар додав 12 коп. Тим часом євро здешевшало на 8 коп., а злотий - на 3 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,59 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,08 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,00 (-3 коп.)
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 5 травня. Гривня значно послабилася щодо іноземної валюти.