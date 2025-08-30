- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 424
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 30-31 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 серпня, і неділю, 31 серпня. В останній день тижня долар втратив аж 6 коп, євро - додав 25 коп, а злотий зріс на 8 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,26 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,13 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.