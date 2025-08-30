ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 30-31 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 30-31 серпня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 серпня, і неділю, 31 серпня. В останній день тижня долар втратив аж 6 коп, євро - додав 25 коп, а злотий зріс на 8 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,26 (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,13 (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie