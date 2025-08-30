Курс валют на вихідні, 30-31 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 30-31 серпня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 серпня, і неділю, 31 серпня. В останній день тижня долар втратив аж 6 коп, євро - додав 25 коп, а злотий зріс на 8 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,26 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,13 (+25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 1 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.