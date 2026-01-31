ТСН у соціальних мережах

Курс валют на вихідні, 31 січня - 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 30 січня.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 31 січня і 1 лютого. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 31 січня, і неділю, 1 лютого. В останній день тижня долар додав 1 коп. Євро зріс на 2 коп. Натомість польський злотий втратив 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,84 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,24 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,18 (-1 коп.)

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 лютого. Після вихідних валюта втратить у ціні. Зокрема, євро - аж 22 коп.

