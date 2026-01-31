- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 31 січня - 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 30 січня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 31 січня, і неділю, 1 лютого. В останній день тижня долар додав 1 коп. Євро зріс на 2 коп. Натомість польський злотий втратив 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,84 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-1 коп.)
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 лютого. Після вихідних валюта втратить у ціні. Зокрема, євро - аж 22 коп.