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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 31 травня і 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро здешевшали наприкінці тижня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні - 31 травня і 1 червня. / © pixabay.com

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 31 травня, і неділю, 1 червня. Напередодні, долар втратив 7 коп, а євро - 27 коп. Вартість злотого не змінилася.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,52 грн

Курс євро

  • 1 євро — 46,80 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,09 грн

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков повідомив, що червень може принести українцям нові зрушення на валютному ринку. Курс долара тривалий час не перетинає психологічну позначку, а євро ніяк не повернеться до колишнього рівня.

Тим часом банкір Тарас Лєсовий також заявив про те, що Україні ситуація на валютному ринку в червні залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати, а ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом.

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