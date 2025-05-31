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Курс валют на вихідні, 31 травня і 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Долар і євро здешевшали наприкінці тижня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 31 травня, і неділю, 1 червня. Напередодні, долар втратив 7 коп, а євро - 27 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,52 грн
Курс євро
1 євро — 46,80 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 грн
Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков повідомив, що червень може принести українцям нові зрушення на валютному ринку. Курс долара тривалий час не перетинає психологічну позначку, а євро ніяк не повернеться до колишнього рівня.
Тим часом банкір Тарас Лєсовий також заявив про те, що Україні ситуація на валютному ринку в червні залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати, а ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом.