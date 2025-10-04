- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 4-5 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 3 жовтня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 жовтня, і неділю, 5 жовтня. В останній день тижня долар додав 5 коп. Євро збільшився на 13 коп. Злотий - 3 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,27 грн
Курс євро
1 євро — 48,50 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,39 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 6 жовтня. Після вихідних долар, євро і злотий втратять у ціні.