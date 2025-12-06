- Дата публікації
Категорія
Гроші
151
1 хв
Курс валют на вихідні, 6-7 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 5 грудня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 грудня, і неділю, 7 грудня. В останній день тижня долар зменшився на 2 коп. Євро та злотий залишилися без змін.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,18
Курс євро
1 євро — 49,22
Курс злотого
1 польський злотий — 11,63
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 грудня. Після вихідних долар, євро і злотий значно втратять у ціні.