Курс валют на вихідні, 6-7 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 5 грудня.

Олена Капнік
Долар

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 6-7 грудня. / © pixabay.com

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 грудня, і неділю, 7 грудня. В останній день тижня долар зменшився на 2 коп. Євро та злотий залишилися без змін.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,18

Курс євро

  • 1 євро — 49,22

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,63

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 грудня. Після вихідних долар, євро і злотий значно втратять у ціні.

