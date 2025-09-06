ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 6-7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 6-7 вересня. / © Reuters

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 вересня, і неділю, 7 вересня. В останній день тижня долар втратив 3 коп, євро - 7 коп, а злотий зменшився на 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,34

Курс євро

  • 1 євро — 48,13

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,32

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie