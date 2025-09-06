- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 6-7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 вересня, і неділю, 7 вересня. В останній день тижня долар втратив 3 коп, євро - 7 коп, а злотий зменшився на 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34
Курс євро
1 євро — 48,13
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо євро.