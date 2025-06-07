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Курс валют на вихідні, 7-8 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня втратила позиції щодо євро і злотого.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 червня, і неділю, 8 червня. Напередодні, долар втратив 1 коп. Тим часом євро додало 17 коп., а злотий - 3 коп.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,47
Курс євро
1 євро — 47,37
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 9 червня. Після вихідних гривня посилиться відносно валюти. Долар та євро стрімко зменшилися у ціні.