Гроші
242
1 хв

Курс валют на вихідні, 7-8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 6 лютого.

Олена Капнік
Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 7-8 лютого.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 7-8 лютого. / © Reuters

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 лютого, і неділю, 8 лютого. В останній день тижня долар втратив 2 коп. Євро зменшилося у ціні аж на 14 коп. Польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,14 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,89 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,05 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. З даних регулятора відомо, що після вихідних гривня посилиться щодо долара і євро.

