Курс валют на вихідні, 7-8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 6 лютого.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 лютого, і неділю, 8 лютого. В останній день тижня долар втратив 2 коп. Євро зменшилося у ціні аж на 14 коп. Польський злотий - 3 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,14 грн
Курс євро
1 євро — 50,89 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,05 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. З даних регулятора відомо, що після вихідних гривня посилиться щодо долара і євро.