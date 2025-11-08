ТСН у соціальних мережах

124
1 хв

Курс валют на вихідні, 8-9 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 7 листопада.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні - 8-9 листопада. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 листопада, і неділю, 9 листопада. В останній день тижня долар зріс на 2 коп. Євро - злетіло на 19 коп. Злотий - додав 5 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,08

Курс євро

  • 1 євро — 48,52

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,40

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 10 листопада. Після вихідних долар значно втратить у ціні.

124
