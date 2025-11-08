- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 8-9 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 7 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 листопада, і неділю, 9 листопада. В останній день тижня долар зріс на 2 коп. Євро - злетіло на 19 коп. Злотий - додав 5 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,08
Курс євро
1 євро — 48,52
Курс злотого
1 польський злотий — 11,40
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 10 листопада. Після вихідних долар значно втратить у ціні.