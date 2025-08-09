- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 336
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 9-10 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 серпня, і неділю, 10 серпня. В останній день тижня долар втратив 16 коп, євро - 1 коп, а злотий зріс на 4 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,45
Курс євро
1 євро — 48,27
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 11 серпня. Після вихідних долар та євро далі втратять у ціні. Натомість польський злотий зростає.