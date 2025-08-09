ТСН у соціальних мережах

Курс валют на вихідні, 9-10 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс валют

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 9-10 серпня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 серпня, і неділю, 10 серпня. В останній день тижня долар втратив 16 коп, євро - 1 коп, а злотий зріс на 4 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,45

Курс євро

  • 1 євро — 48,27

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,32

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 11 серпня. Після вихідних долар та євро далі втратять у ціні. Натомість польський злотий зростає.

