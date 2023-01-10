Курс валют 10 січня в обмінниках і банках: скільки коштують долар і євро

Банки у середньому купують долар за 40,30 грн, а євро - 42,00 грн.

Національний банк України оновив курси валют на 10 січня 2023-го. В обмінниках долар продають у середньому за 40,75 грн, а купують - за 40,30грн. Євро купують 42,00 грн, а продають за 42,80 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Банки у середньому купують долар за 40,30 грн, а продають - за 40, 75 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають - за 42,80 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,95 грн - 40,45 грн

"Ощадбанк" - 40,30 грн - 40,88 грн

"Укрексімбанк" - 40,35 грн - 40,85 грн,

"Райффайзен" - 40,20 грн - 40,85 грн,

ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,50 грн - 42,50 грн,

"Ощадбанк" - 41,70 грн - 42,80 грн,

"Укрексімбанк" - 42,15 грн - 42,95 грн,

"Райффайзен" - 42,20 грн - 42,95 грн,

ПУМБ - 42,00 грн - 43,00 грн.

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют 10 січня: долар на рівні 36,56, а євро - 39,08.

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