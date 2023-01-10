Курс валют 10 січня в обмінниках і банках: скільки коштують долар і євро

Банки у середньому купують долар за 40,30 грн, а євро - 42,00 грн.
Національний банк України оновив курси валют на 10 січня 2023-го. В обмінниках долар продають у середньому за 40,75 грн, а купують - за 40,30грн. Євро купують 42,00 грн, а продають за 42,80 грн.
Про це свідчать дані Мінфіну.
Банки у середньому купують долар за 40,30 грн, а продають - за 40, 75 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають - за 42,80 грн.
Курс долара в банках:
- Приватбанк" - 39,95 грн - 40,45 грн
- "Ощадбанк" - 40,30 грн - 40,88 грн
- "Укрексімбанк" - 40,35 грн - 40,85 грн,
- "Райффайзен" - 40,20 грн - 40,85 грн,
- ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 41,50 грн - 42,50 грн,
- "Ощадбанк" - 41,70 грн - 42,80 грн,
- "Укрексімбанк" - 42,15 грн - 42,95 грн,
- "Райффайзен" - 42,20 грн - 42,95 грн,
- ПУМБ - 42,00 грн - 43,00 грн.
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют 10 січня: долар на рівні 36,56, а євро - 39,08.
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