Курс долара до кінця 2023 року: експерти спрогнозували середню вартість валюти в Україні

Середня вартість валюти 2023 року може бути близько 39,5 гривні за долар.

Про це кажуть фахівці з посиланням на інформацію Мінфіну щодо зростання економіки України 2023 року на 1%.

За прогнозом української інвестиційної компанії Concorde Capital, курс долара в Україні до кінця 2023 року може перебувати в межах від 36,6 гривні за долар.

За прогнозом міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley, до 45 гривень за долар.

Вартість американської валюти до кінця поточного року може збільшитися та знову перетнути позначку в 40 гривень за долар.

Зазначається, що середня вартість валюти протягом року може бути близько 39,5 гривні за долар, очікується плавна девальвація гривні.

"В Кабінеті міністрів вважають, що економіка України 2023 року зросте на 1%. В НБУ розробляють свої прогнози та вважають, що економіка зросте на 0,3%. Водночас експертні оцінки мають широкий коридор: від падіння на 4,6% (Oxford Economics) до зростання на 5,5% (Sense Bank)", - зазначають експерти.

Додамо, що курс долара в Україні залишався незмінним вiд 21 липня 2022 року.

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