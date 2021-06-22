Курс валют: експерт розповів, коли може ослабнути гривня та яким буде долар до кінця року

Нацбанк намагається стримати курс гривні від надмірного укріплення.

Курсовий стрибок. Фактично за останні два тижні євро подешевшав на одну гривню, долар теж просів.

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Та чи час зараз купувати валюту, про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за останні два тижні курс євро знизився на понад одну гривню. Зараз його можна купити за 32,40. Подібна тенденція й щодо долара, який вже пройшов психологічну позначку.

Економісти пояснюють це тим, що немає попиту на валюту в середині країни. Одна з причин, це те, що досі закриті кордони у більшість країн, і небагато валюти витрачається на відпочинок, вона просто не вивозиться з України. З одного боку це добре – що курс долара і євро падає, бо можна дешевше купити. Але це має й негативний бік.

"Якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то чому це для людей погано? Ті підприємства, де вони працюють, стають менш конкурентними. Повинні зменшувати виробництво. Відповідно втрачаються робочі місця і доходи цих людей", - пояснює економічний експерт Борис Кушнірук.

Ну і запитання, які цікавлять більшість з нас. Яку валюту купувати і коли це краще робити?

Експерти дають пораду тримати гроші у двох валютах одночасно – у доларах і євро. А от коли курс буде вигідніший - експерт Борис Кушнірук дає ось такий прогноз.

"Я переконаний, що за тиждень-півтора, липень і принаймні дві третини серпня з великою імовірністю гривня буде зміцнюватися. У вересні ми побачимо один етап ослаблення гривні по відношенню до долара. Грудень - долар знову почне зростати в ціні", - прогнозує експерт.

Курсовий стрибок: чи варто зараз купувати валюту

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