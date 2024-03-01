Курс валют на 1 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта здешевшала.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 1 березня. Вартість долара – 38,04 грн, що на 16 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 41,20 коп., а польський злотий - 8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,04 грн (-16 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,20 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,53 грн (-8 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,85 - 38,45 грн
- "Ощадбанк" – 38,00 - 38,60 грн
- "ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн
- "Укрсиббанк" – 38,00 - 38,55 грн
- "Укрексімбанк" – 38,00 - 38,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 - 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,30 - 41,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,05 - 41,95 грн
- "Укрексімбанк" – 41,25 - 42,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн
- "Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45 - 9,75 грн
Як повідомлялося, в Україні відбудеться перерахунок пенсій від 1 березня. Пенсійні видатки зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця.
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