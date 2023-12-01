Курс валют на 1 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро стрімко здорожчало.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 1 грудня. Вартість долара – 36,35 грн - це на 2 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився аж на 23 коп. Злотий впав на 9 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,85 - 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 37,25 - 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн
- "Укрсиббанк" - 37,00 – 37,47 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,55 - 41,05 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн
- "Укрсиббанк" - 40,15 - 41,05 грн
- "Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,15 - 9,60 грн
- "Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,80 грн. За євро в обмінниках купують 40,45 грн. Продають за 41,55 грн.
Як повідомлялося, президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.
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