Курс валют на 1 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 1 грудня. Вартість долара – 36,35 грн - це на 2 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився аж на 23 коп. Злотий впав на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 37,25 - 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн

"Укрсиббанк" - 37,00 – 37,47 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,55 - 41,05 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн

"Укрсиббанк" - 40,15 - 41,05 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 - 9,60 грн

"Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,80 грн. За євро в обмінниках купують 40,45 грн. Продають за 41,55 грн.

Як повідомлялося, президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.

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