Курс валют на 1 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар, євро та злотий впадуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 квітня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 29 березня, долар, євро та злотий здешевшають. Найбільше впаде у ціні валюта Сполучених Штатів — її курс знизиться на 23 копійки.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,99 (–23 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,16 (–20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,77 (–5 коп.)

Нагадаємо, Світовий банк виділив Україні $1,5 млрд позики під гарантії Британії та Японії. Кошти будуть перераховані вже до кінця березня.

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