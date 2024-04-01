Курс валют на 1 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала у перший день місяця

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 квітня. Вартість долара становить 38,99 грн - це на 23 коп. менше. Євро втратив у ціні 20 коп., а польський злотий - 0 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,99 грн (-23 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,16 грн (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,77 грн (0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,80 - 39,40 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,85 - 39,50 грн

"Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,85 - 42,80 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70 - 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн

Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата. Вона становила 7 100 грн, а зросте - до 8 000 грн.

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