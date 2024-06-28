Курс валют на 1 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар та євро трохи здешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 липня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 28 червня, долар та євро дещо впадуть у ціні. Курс польської валюти залишиться незмінним.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,45 (–8 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,26 (–9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 (–0 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара в липні. За словами, начальника департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць.

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