Курс валют на 1 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала у перший день липня.
Національний банк України на 1 липня встановив офіційний курс долара на рівні 40,45 грн. Він здешевшав на 8 копійок.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро здешевшав на 9 копійок і коштує 43,26 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,04 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 40,9 грн. Купують за 40 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 43,75 грн. Продають за 44 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн
"Укрексімбанк" – 40,25-40,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
"Укрсиббанк" – 42,95-43,95 грн
"Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн
"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Що буде з курсом, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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