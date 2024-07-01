Курс валют на 1 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала у перший день липня.

Національний банк України на 1 липня встановив офіційний курс долара на рівні 40,45 грн. Він здешевшав на 8 копійок.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро здешевшав на 9 копійок і коштує 43,26 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,04 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 40,9 грн. Купують за 40 грн.

За євро в обмінниках пропонують 43,75 грн. Продають за 44 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,95-43,95 грн

"Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Що буде з курсом, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Нацбанк скасував фіксований курс гривні: як зміниться курс долара

Читайте також: