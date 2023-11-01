Курс валют на 1 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 листопада. Вартість долара – 36,28 грн - це на 8 коп. менше, ніж напередодні. Євро впав на 2 коп. Злотий здорожчав на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,28 грн (-8 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,54 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 грн (+3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,40 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" - 37,20 – 37,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн

"Укрсиббанк" - 39,25 - 40,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,25 - 9,05 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,75 грн. Купують за 37,64 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,25 грн.

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що буде з курсом долара у листопаді. З його слів, курс готівкового долара в обмінниках може досягти 38–39 грн.

Читайте також: