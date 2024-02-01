Курс валют на 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала в ціні
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 1 лютого. Вартість долара – 37,56 - це аж на 31 коп. менше за курс напередодні. Євро тим часом зменшився на 22 коп., а злотий впав на 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,56 грн (-31 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,70 грн (-22 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,39 грн (-3 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,65 - 38,25 грн
- "Ощадбанк" – 37,80 - 38,25 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн
- "Укрсиббанк" - 37,75 - 38,30 грн
- "Укрексімбанк" - 37,60 – 38,30 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,30 - 42,00 грн
- "Укрсиббанк" - 40,75 - 41,75 грн
- "Укрексімбанк" - 41,10 - 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,32 - 9,70 грн
- "Ощадбанк" – 9,05 - 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн
- "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн
Як повідомлялося, американська валюта знову почала дорожчати після того, як дешевшала майже три тижні. Купувати чи продавати валюту - що радять фахівці.
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