Курс валют на 1 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 1 серпня. Долар здешевшав на 2 коп. Євро у втратив у ціні - 1 коп, а злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,00 грн (-2 коп)

Курс євро

1 євро – 44,40 грн (-1 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,35 грн (-1 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,65-41,25 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 41,72-41,32 грн

"Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,90-44,90 грн

"ПУМБ" – 44,30-44,90 грн

"Укрсиббанк" – 44,00-44,90 грн

"Укрексімбанк" – 44,15-44,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,32-10,48 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Нагадаємо, наразі в Україні долар показує стале падіння. Центр економічної стратегії назвав основними факторами зміцнення української валюти реструктуризацію зовнішнього боргу та продовження валютних інтервенцій НБУ.

Читайте також:

Купити вживане авто: як вибрати і не прогадати? – Автосвіт