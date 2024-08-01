Курс валют на 1 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта втратила в ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 1 серпня. Долар здешевшав на 2 коп. Євро у втратив у ціні - 1 коп, а злотий - 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,00 грн (-2 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,40 грн (-1 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,35 грн (-1 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,65-41,25 грн
- "ПУМБ" – 41,90-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 41,72-41,32 грн
- "Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,90-44,90 грн
- "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
- "Укрсиббанк" – 44,00-44,90 грн
- "Укрексімбанк" – 44,15-44,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,32-10,48 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн
Нагадаємо, наразі в Україні долар показує стале падіння. Центр економічної стратегії назвав основними факторами зміцнення української валюти реструктуризацію зовнішнього боргу та продовження валютних інтервенцій НБУ.
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