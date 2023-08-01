Курс валют на 1 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

У перший день серпня євро та злотий виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро додав 7 коп. Злотий виріс на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,32 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,13 грн (+3 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,10 грн. Купують за 37,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,70 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,72 - 37,32 грн

"Ощадбанк" – 36,80 - 37,80 грн

"Укрексімбанк" - 36,70 - 37,80 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 37,25 - 38,00 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

ПУМБ – 41,25 - 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,90 - 9,20 грн

"Ощадбанк" – 9,35 - 9,35 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 9,10 - 9,55 грн

Як повідомлялося, в Україні змінюють порядок виплат для переселенців. Від 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року.

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