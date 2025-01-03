Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Вартість долара продовжує зростати.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 січня. Після вихідних долар далі зросте у вартості. Ціна одного євро зменшиться.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
- 1 долар США – 42,08 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,33 (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,14 (0 коп.)
Як повідомлялося, субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.