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Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 6 січня. / Фото: Associated Press

Вартість долара продовжує зростати.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 січня. Після вихідних долар далі зросте у вартості. Ціна одного євро зменшиться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,08 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,33 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,14 (0 коп.)

Як повідомлялося, субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.

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