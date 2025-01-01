Курс валют на 1 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу 1 січня. У перший день року долар і злотий трохи втратили у ціні. Тим часом євро зменшився аж на 24 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,02 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,68 (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 (-6 коп.)
Як повідомлялося, НБУ знову підвищив курс долара до гривні. В останні дні року американська валюта оновила історичний максимум – офіційний курс уперше перетнув рівень 42 гривні за долар.
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