Курс валют на 1 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний долар стабільний вже понад рік.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 1 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зменшився на 6 коп. Злотий додав у ціні 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,76 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,89 грн (+1 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" - 37,50 - 38,30 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" - 41,10 - 42,10 грн

"ПУМБ" - 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,76 - 9,12 грн

"Ощадбанк" – 8,65 - 9,35 грн

"Укрексімбанк" - 9,00 - 9,50 грн

"ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, від 1 січня 2024-го українцям перерахують мінімалку. Від січня вона становитиме 7,1 тис. грн, а вже від липня - 8 тис. грн. Зазначається, що 2025-го мінімальну зарплату підвищать до 8370 грн, а 2026-го – до 8956 грн.

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