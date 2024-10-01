Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня. Долар додав 5 коп. Євро злетів аж на 20 коп, а злотий додав 3 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,15 (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,78 (+3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн

"Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрексімбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Національний банк України встановлює обмеження карткових переказів від 1 жовтня. Вони стосуватимуться лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.

Читайте також:

Пік фальшивих банкнот! як розпізнати несправжні гроші