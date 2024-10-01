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Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вівторок, 1 жовтня. / Фото: УНІАН

Валюта суттєво зросла у ціні.

Нацбанк  встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня. Долар додав 5 коп. Євро злетів аж на 20 коп, а злотий додав 3 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Курс долара

1 долар США – 41,21 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,15 (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,78 (+3 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,00-41,70 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
  • "Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
  • "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
  • "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Національний банк України встановлює обмеження карткових переказів від 1 жовтня. Вони стосуватимуться лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.

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