Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта суттєво зросла у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня. Долар додав 5 коп. Євро злетів аж на 20 коп, а злотий додав 3 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,21 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 46,15 (+20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,78 (+3 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
- "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
- "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрексімбанк" – 45,70-46,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
- "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
- "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, Національний банк України встановлює обмеження карткових переказів від 1 жовтня. Вони стосуватимуться лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.
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