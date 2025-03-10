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Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 11 березня. / Фото: Associated Press

Долар і євро зросли у ціні.

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 березня. Долар після вихідних зріс на 7 коп., Євро додав 5 коп. Злотий втратив 3 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,28 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,77 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)

Як повідомлялося, в Україні завершили індексацію пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

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