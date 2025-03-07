Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними вартість долара впала, а євро і злотого - злетіла догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня. Долар втратив у ціні 6 коп., а от євро злетіло ще на 17 коп. Злотий додав 3 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,21(-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,55 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,7- (+3 коп.)

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, чи змінять в Україні основну валюту з долара на євро. Відомо, що наразі розрахунки в євро поступово зростають.

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