Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними вартість долара впала, а євро і злотого - злетіла догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня. Долар втратив у ціні 6 коп., а от євро злетіло ще на 17 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,21(-6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,55 (+17 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,7- (+3 коп.)
Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, чи змінять в Україні основну валюту з долара на євро. Відомо, що наразі розрахунки в євро поступово зростають.
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