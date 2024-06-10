Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 10 червня встановив офіційний курс долара на рівні 40,24 грн. Він здорожчав на 9 копійок.

Про це повідомили НБУ.

Євро підвищився на 25 копійок і коштує 43,87 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,23 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,2 грн. Купують за 40,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 44,2 грн. Продають за 44,3 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн

"ПУМБ" – 40,30-40,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,00-40,70 грн

"Укрексімбанк" – 40,10-40,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Як бути тим, хто купив валюту задорого і тим, хто вірить, що гривня надійніша, а також що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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