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Курс валют на 10 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 10 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ становив офіційний курс валют на середу, 10 квітня. / Фото: Associated Press

Євро стрімко злетів догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 квітня. Вартість долара на 1 коп. більша за курс попереднього дня. Євро натомість додав у ціні аж 15 коп., а польський злотий - 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,99 грн (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 42,35 грн (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,95 грн (+9 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн
  • "ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,80 - 39,35 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,25 - 43,05 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,74 - 9,94 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Нагадаємо, Національний банк України назвав причини зростання курсу долара останнім часом. Зокрема, зазначається, що ситуація на валютному ринку в березні була контрольованою, а курсові коливання - помірними.

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