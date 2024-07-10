Курс валют на 10 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта зростає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 липня. Долар додав ще 6 коп. Євро зріс лише на 1 коп. Злотий збільшився на 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,76 грн (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,08 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,33 грн (+3 коп.)
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн
"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн
"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
"Укрсиббанк" – 43,60-44,60 грн
"Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн
"ПУМБ" – 9,85-10,35 грн
"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн
Як повідомлялося, в Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що навколо новини щодо підвищення цін був штучно зроблений ажіотаж.