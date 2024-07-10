Курс валют на 10 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 липня. Долар додав ще 6 коп. Євро зріс лише на 1 коп. Злотий збільшився на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,76 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,08 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,33 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,60-44,60 грн

"Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,85-10,35 грн

"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Як повідомлялося, в Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що навколо новини щодо підвищення цін був штучно зроблений ажіотаж.

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