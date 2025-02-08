Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 10 лютого. / Фото: pixabay.com

Гривня зміцнилася щодо долара.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 копЄвро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,47 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,03 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)

Як повідомлялося, в Україні дехто з пенсіонерів може отримати майже 1000 гривень доплати у лютому. Втім, для отримання такої надбавки до пенсії є певні обмеження. Так, громадяни мають відповідати кільком критеріям.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація