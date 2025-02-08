Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 коп. Євро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,47 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,03 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)

Як повідомлялося, в Україні дехто з пенсіонерів може отримати майже 1000 гривень доплати у лютому. Втім, для отримання такої надбавки до пенсії є певні обмеження. Так, громадяни мають відповідати кільком критеріям.

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