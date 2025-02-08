Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо долара.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 коп. Євро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,47 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,03 (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)
Як повідомлялося, в Україні дехто з пенсіонерів може отримати майже 1000 гривень доплати у лютому. Втім, для отримання такої надбавки до пенсії є певні обмеження. Так, громадяни мають відповідати кільком критеріям.