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Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,28 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,28 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,55 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,19 (+4 коп.)

Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

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