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Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 10 січня.  / Фото: Associated Press

Валюта виросла у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 січня. Вартість долара – 38,22 - це на 3 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав 12 коп., а злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,22 грн (+12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,81 грн (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,63 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,40 - 39,00 грн
  • "Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн
  • "ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн
  • "Укрсиббанк" - 38,25 – 39,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,40 – 39,10 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн
  • "Ощадбанк" – 42,25 - 43,10 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 - 43,20 грн
  • "Укрсиббанк" - 41,85 - 42,95 грн
  • "Укрексімбанк" - 42,40 - 43,20 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,45 - 9,95 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,50 - 9,85 грн
  • "ПУМБ" - 9,45 - 9,95 грн

Як повідомлялося,  доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.

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