Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 січня. Вартість долара – 38,22 - це на 3 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав 12 коп., а злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,22 грн (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,81 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,63 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 - 39,00 грн

"Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн

"Укрсиббанк" - 38,25 – 39,00 грн

"Укрексімбанк" - 38,40 – 39,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"Ощадбанк" – 42,25 - 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 43,20 грн

"Укрсиббанк" - 41,85 - 42,95 грн

"Укрексімбанк" - 42,40 - 43,20 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" - 9,50 - 9,85 грн

"ПУМБ" - 9,45 - 9,95 грн

Як повідомлялося, доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.

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