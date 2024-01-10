Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта виросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 січня. Вартість долара – 38,22 - це на 3 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав 12 коп., а злотий - 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,22 грн (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,81 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,63 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,40 - 39,00 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн
- "Укрсиббанк" - 38,25 – 39,00 грн
- "Укрексімбанк" - 38,40 – 39,10 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,25 - 43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 43,20 грн
- "Укрсиббанк" - 41,85 - 42,95 грн
- "Укрексімбанк" - 42,40 - 43,20 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" - 9,50 - 9,85 грн
- "ПУМБ" - 9,45 - 9,95 грн
Як повідомлялося, доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.
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