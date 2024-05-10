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Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 травня. / Фото: УНІАН

Перед вихідними валюта зросла у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 травня. Долар додав у ціні 17 коп. Євро - 12 коп., а польський злотий - 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,55 грн (+17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 42,43 грн (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,88 грн (+6 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
  • "ПУМБ" – 39,30-39,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,25-39,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,30-39,90 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн
  • "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
  • "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,70-10,00 грн

Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність. На чому тепер можна заробити від травня до липня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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