Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 травня. Долар додав у ціні 17 коп. Євро - 12 коп., а польський злотий - 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,55 грн (+17 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,43 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,88 грн (+6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,30-39,80 грн
- "Укрсиббанк" – 39,25-39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,30-39,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн
- "Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70-10,00 грн
Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність. На чому тепер можна заробити від травня до липня - читайте у матеріалі ТСН.ua.