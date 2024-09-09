Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Так, порівняно з понеділком, 9 вересня, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,09 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,38 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)

Нагадаємо, перший тиждень вересня став "розгойдувальним" на валютному ринку. Фінансові аналітики наполегливо прогнозують уже невдовзі сюрпризи з курсом, на жаль, неприємні для українців.

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