Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар здорожчав на 8 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Так, порівняно з понеділком, 9 вересня, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,09 (+8 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,38 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)
Нагадаємо, перший тиждень вересня став "розгойдувальним" на валютному ринку. Фінансові аналітики наполегливо прогнозують уже невдовзі сюрпризи з курсом, на жаль, неприємні для українців.
Читайте також: