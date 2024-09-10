Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Долар зріс на 8 коп. Євро - впало у ціні на 17 коп. Злотий - зменшився на 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,09 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,38 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"Ощадбанк" - 40,85-41,45 грн

"ПУМБ" – 40,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,75-41,35 грн

"Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" - 45,15-46,05 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн

"Укрексімбанк" – 45,15-46,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн

"Ощадбанк" - 10,10-10,75 грн

"Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, в Україні зросла середня зарплата - до 21 тис. грн на місяць, ще пів року тому вона становила 18 903 грн.

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